Цифровой двойник и «безумная жертва»: самая эксцентричная женщина Илона Маска

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о расставании с канадской певицей Грайс, отношения с которой продолжались три года. Мать его шестого ребенка стала самой эксцентричной женщиной американского предпринимателя.
Как пишет издание Page Six, пара рассталась после трех лет отношений.
“Мы частично разошлись, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях”, - сказал изданию Маск.
Он пояснил, что его работа в SpaceX и Tesla, требует, чтобы он преимущественно находился в Техасе или путешествовал за границей, а работа Грайс в основном в Лос-Анджелесе. Маск добавил, что певица сейчас живет с ним, а их сын - в соседней комнате.
Издание напомнило, что в последний раз пару видели вместе на гала-концерте Met в начале сентября, на вечеринке после гала-концерта, а также на следующий день, когда пара вместе покидала Нью-Йорк.
Однако в прошлые выходные Маск был на вечеринке, устроенной женой соучредителя Google Сергея Брина, Николь Шанахан, уже один.
Илон Маск был юридически трижды (а фактически – дважды) женат. Также у него было несколько романов, не закончившихся браком.
Первой женой предпринимателя стала Джастин Уилсон, с которой он познакомился еще в колледже. Они поженились в 2000 году. В браке у них родились шесть детей. Первенец умер через 10 дней после рождения, что, как пишет издание «Фокус», в итоге стало причиной расставания пары.
Маск отказывался обсуждать смерть ребенка, а Джастин это травмировало.
Пара развелась в 2008 году, хотя к этому времени они долго не жили вместе.
В это же время Маск начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Через два года они поженились, еще через два года разошлись. Потом пара неоднократно сходилась и расходилась и даже снова официально оформила отношения в 2013 году, чтобы в 2016 году расстаться окончательно.
Следующей возлюбленной Маска стала другая актриса, Эмбер Херд. Их роман продлился около года и завершился в 2017 году.
Маск объяснил расставание плотными рабочими графиками и отношениями на расстоянии. При этом бывший супруг Херд Джонни Депп заявлял, что жена стала изменять ему с Маском через месяц после свадьбы. Представители Маска в свою очередь утверждали, что отношения предпринимателя и актрисы оставались дружескими до момента официального развода Херд и Деппа.
Отношения Маска с канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше) начались в 2018 году.
Сама Буше считает себя больше художницей, а не певицей. Она регулярно эпатирует публику экстравагантными арт-проектами. Самым шокирующим стал аукцион по продаже частицы ее души, которую Граймс выставила за 10 миллионов долларов. Покупатель на лот нашелся.
На другом аукционе певица продала коллекцию цифровых арт-объектов, созданных совместно со своим братом, художником Маком Буше. Все объекты созданы в виде незаменяемых токенов (NFT) на блокчейне. Коллекция был продана менее чем за 20 минут за 5,8 миллиона долларов. Часть прибыли была направлена на благотворительность.
У Граймс также есть цифровой двойник WarNymph со своей страницей в Инстаграм. Он – уменьшенная 3D-копия певицы с такими же, как у нее татуировками. Изначально двойник был создан как ребенок. Сейчас это уже подросток. По словам певицы, двойник помогал ей справляться с рабочим режимом, не сниматься для журналов и не бросать карьеру во время беременности. Певица назвала это техно-феминизмом.
Еще одним арт-проектом стало рождение их общего с Маском ребенка, которого пара сначала назвала X Æ A-12. Потом имя при шлось изменить на X Æ A-Xii, так как в Калифорнии такое имя противоречило законам штата. Граймс в интервью журналу Rolling Stone назвала согласие на рождение ребенка трагедией.
«Для девушки это означает принести в жертву свое тело и свою свободу. Это безумная жертва и только половина населения должна это делать», - пояснила певица.
По ее словам, решение стало для нее серьезным шагом, так как она чувствовала, как будто жертвует свою силу и она всю жизнь избегала этого.
О своей беременности певица тоже сообщила экстравагантным способом, опубликовав в соцсети снимок с рисунком ребенка на животе.
После рождения X Æ A-12 Граймс совместно с российским стартапом Endel выпустила бесконечную колыбельную. Цифровое приложение с помощью искусственного интеллекта генерирует музыку, которая помогает быстрее уснуть и улучшить качество сна, а также снижает уровень тревожности пользователей в 3,6 раза.