Цифровой двойник и «безумная жертва»: самая эксцентричная женщина Илона Маска

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о расставании с канадской певицей Грайс, отношения с которой продолжались три года. Мать его шестого ребенка стала самой эксцентричной женщиной американского предпринимателя.

Фото: Рамблер Рамблер

Расставание с Граймс

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Как пишет издание Page Six, пара рассталась после трех лет отношений.

“Мы частично разошлись, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях”, - сказал изданию Маск.

Он пояснил, что его работа в SpaceX и Tesla, требует, чтобы он преимущественно находился в Техасе или путешествовал за границей, а работа Грайс в основном в Лос-Анджелесе. Маск добавил, что певица сейчас живет с ним, а их сын - в соседней комнате.

Издание напомнило, что в последний раз пару видели вместе на гала-концерте Met в начале сентября, на вечеринке после гала-концерта, а также на следующий день, когда пара вместе покидала Нью-Йорк.

Однако в прошлые выходные Маск был на вечеринке, устроенной женой соучредителя Google Сергея Брина, Николь Шанахан, уже один.

Любимые женщины Маска

Илон Маск был юридически трижды (а фактически – дважды) женат. Также у него было несколько романов, не закончившихся браком.

Первой женой предпринимателя стала Джастин Уилсон, с которой он познакомился еще в колледже. Они поженились в 2000 году. В браке у них родились шесть детей. Первенец умер через 10 дней после рождения, что, как пишет издание «Фокус», в итоге стало причиной расставания пары.

Маск отказывался обсуждать смерть ребенка, а Джастин это травмировало.

Пара развелась в 2008 году, хотя к этому времени они долго не жили вместе.

В это же время Маск начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Через два года они поженились, еще через два года разошлись. Потом пара неоднократно сходилась и расходилась и даже снова официально оформила отношения в 2013 году, чтобы в 2016 году расстаться окончательно.

Следующей возлюбленной Маска стала другая актриса, Эмбер Херд. Их роман продлился около года и завершился в 2017 году.

Маск объяснил расставание плотными рабочими графиками и отношениями на расстоянии. При этом бывший супруг Херд Джонни Депп заявлял, что жена стала изменять ему с Маском через месяц после свадьбы. Представители Маска в свою очередь утверждали, что отношения предпринимателя и актрисы оставались дружескими до момента официального развода Херд и Деппа.

Самая эпатажная возлюбленная

Отношения Маска с канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше) начались в 2018 году.

Сама Буше считает себя больше художницей, а не певицей. Она регулярно эпатирует публику экстравагантными арт-проектами. Самым шокирующим стал аукцион по продаже частицы ее души, которую Граймс выставила за 10 миллионов долларов. Покупатель на лот нашелся.

На другом аукционе певица продала коллекцию цифровых арт-объектов, созданных совместно со своим братом, художником Маком Буше. Все объекты созданы в виде незаменяемых токенов (NFT) на блокчейне. Коллекция был продана менее чем за 20 минут за 5,8 миллиона долларов. Часть прибыли была направлена на благотворительность.

У Граймс также есть цифровой двойник WarNymph со своей страницей в Инстаграм. Он – уменьшенная 3D-копия певицы с такими же, как у нее татуировками. Изначально двойник был создан как ребенок. Сейчас это уже подросток. По словам певицы, двойник помогал ей справляться с рабочим режимом, не сниматься для журналов и не бросать карьеру во время беременности. Певица назвала это техно-феминизмом.

Еще одним арт-проектом стало рождение их общего с Маском ребенка, которого пара сначала назвала X Æ A-12. Потом имя при шлось изменить на X Æ A-Xii, так как в Калифорнии такое имя противоречило законам штата. Граймс в интервью журналу Rolling Stone назвала согласие на рождение ребенка трагедией.

«Для девушки это означает принести в жертву свое тело и свою свободу. Это безумная жертва и только половина населения должна это делать», - пояснила певица.

По ее словам, решение стало для нее серьезным шагом, так как она чувствовала, как будто жертвует свою силу и она всю жизнь избегала этого.

О своей беременности певица тоже сообщила экстравагантным способом, опубликовав в соцсети снимок с рисунком ребенка на животе.

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