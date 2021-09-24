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США нашли способ перекрыть России доступ к Атлантическому океану

Вероника Полынина
39 минут назад

США смогут перекрыть России доступ к Атлантическому океану, возродив авиабазу в исландском Кеблавике. Об этом, как сообщает РИА «Новости», пишет обозреватель издания Business Insider Кристофер Вуди.

США нашли способ перекрыть России доступ к Атлантическому океану
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Вуди, американские самолеты, базирующиеся в Кеблавике, будут мониторить воздушное пространство между Гренландией, Исландией и Британскими островами. Этот регион может быть использован «могущественным Военно-морским флотом России» с целью проникновения в Атлантический океан.

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Автор указывает, что в последнее время активность НАТО на базе в Исландии, которая была закрыта еще в 2006 году, возросла из-за того, что Москва наращивает военную мощь.

В 2018 и 2020 годах США выделили 14,4 и 38 миллионов долларов на развитие и реконструкцию инфраструктуры на Кеблавике.

По словам Вуди, на обновленной базе будут использоваться патрульные самолеты Boeing P-8 Poseidon, которые предназначены для охоты за подводными лодками.

В декабре 2020 года министр ВМС США Кеннет Брэйтуэйт заявил о формировании Атлантического флота. Он будет противостоять ВМФ России, «который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью». Первоначально Атлантический флот США был создан в 1906 году. В 2006 году его преобразовали в командование сил флота США.

В мире,НАТО,
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