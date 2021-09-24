Британцы бросились массово скупать бензин

В Великобритании на бензоколонках выстроились огромные очереди после того, как ряд АЗС закрылись из-за нехватки водителей бензовозов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Великобритании, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.