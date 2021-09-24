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Британцы бросились массово скупать бензин

Вероника Полынина
1 час назад

В Великобритании на бензоколонках выстроились огромные очереди после того, как ряд АЗС закрылись из-за нехватки водителей бензовозов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Британцы бросились массово скупать бензин
Фото: скриншотскриншот

В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Великобритании, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.

В России продолжилось снижение цен на бензин

Компании BP пришлось ограничить доставку топлива к своим автозаправкам из-за нехватки водителей. По информации газеты Times, дефицит топлива наблюдается как минимум на 50 из 1200 заправок нефтяного гиганта, несколько АЗС пришлось временно закрыть.

Фото и видео очередей на заправки появляются в британском сегменте соцсетей.

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