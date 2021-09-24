Талибы вернут смертные казни и жестокие наказания

Движение «Талибан» (запрещено в России) вернет в Афганистане практику смертных казней и отсечения конечностей. Об этом в интервью Associated Press заявил один из основателей и лидеров движения Нуреддин Тораби.

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В период с 1996 по 2001 год талибы, фактически находясь у власти в Афганистане, наказывали нарушителей норм исламского законодательства отсечением конечностей и побиванием камнями. Кроме того, талибы устраивали публичные казни на стадионах.

Мировое сообщество жестко критиковало действия радикалов.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не будет говорить нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», - сказал Тораби в интервью AP.

Во время предыдущего правления Тораби был министром юстиции и главой так называемого Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока – по сути, религиозной полиции.

По словам Тораби, власти Афганистана снова будут отсекать конечности ворам и грабителям, так как такое наказание имеет «сдерживающий эффект» и необходимо для обеспечения безопасности.

Также талибы планируют вернуться к смертным казням для убийц, однако пока не решили, будут ли наказания публичными. Как отметил Тораби, правительство изучает этот вопрос и «разрабатывает политику».