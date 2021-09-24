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Названо число желающих покинуть Афганистан украинцев

Lenta.ru
36 минут назад

Министерство иностранных дел (МИД) Украины назвало число своих граждан, желающих покинуть Афганистан после прихода к власти террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает УНИАН.

Названо число желающих покинуть Афганистан украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас около 100 украинцев предпочитают выехать из Афганистана», — сказал журналистам спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, связь с этими людьми поддерживает посольство Украины в Таджикистане.

«Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях», — добавил Николенко.

Накануне из Кабула в Киев прилетел самолет, на котором были эвакуированы 100 человек. Ранее сообщалось о провале мероприятия по эвакуации людей из Афганистана на Украину. По данным издания Baza, трудности возникли потому, что талибов не предупредили о готовящейся эвакуации.

В мире,Олег Николенко,Талибан,МИД,УНИАН,
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