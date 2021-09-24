Обзор иноСМИ: антикитайская уловка Литвы и ярость России

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«Новая антикитайская уловка»: зачем Литве скандал с Xiaomi

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Минобороны Литвы призвало не покупать смартфоны Xiaomi Mi 10T 5G: военные утверждают, что в устройстве есть функция, которая позволяет дистанционно блокировать слова и выражения, касающиеся Тибета и Тайваня. Газета Global Times назвала эти обвинения очередной «антикитайской уловкой».

В Xiaomi заверили, что смартфоны компании не цензурируют сообщения и никогда не будут ограничивать действия своих пользователей. Эксперт Китайской академии социальных наук Лю Цзокуй заявил, что Литва в рамках своей антикитайской политики решила политизировать экономику и торговлю, пытаясь создать для себя имидж «хранителя демократии и героя». Он предупредил, что Xiaomi может попросить органы ЕС проверить, соответствует ли призыв не покупать смартфоны законодательству.

Преемнику Меркель придется «прыгнуть выше головы»

В Брюсселе с нетерпением ждут выборов в Германии - немецкий канцлер традиционно имеет большой вес в ЕС и от преемника Ангелы Меркель ждут радикальных решений, пишет Das Erste. «Ставший легендарным» метод Меркель заключался в поиске компромиссов, сохранении сплоченности и отказе от жестких решений, но теперь от Германии ожидают большего.

К примеру, радикальных решений в области климатической политики. Собеседники издания в Евросоюзе отметили, что преобразовать нынешнюю европейскую промышленность в более экологичную без Германии не получится. Кроме того, ЕС нужно выработать новую стратегию в отношениях с Китаем, модернизировать миграционную политику и бороться с пандемией. Все это заставит нового канцлера «прыгнуть выше головы».

«Россия в ярости из-за атомной сделки азиатского НАТО»

США решили создать оборонный альянс AUKUS с Австралией и Великобританией, в рамках которого в Тихом океане будут базироваться атомные подлодки. Как пишет Daily Express, в РФ «пришли в ярость» из-за создания альянса и назвали его «прототипом азиатского НАТО».

По версии властей РФ, новый союз нужен США, чтобы проводить антикитайскую и антироссийскую политику. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что Кремль может рассматривать сделку с AUKUS как возможность продать технологии свои собственных атомных подлодок: Россия всегда «тщательно скрывала» техническую информацию о своих субмаринах, которые считаются одними из самых передовых в мире и намного превосходят китайские.

Охрану Зеленского решили усилить

После покушения на друга и первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира на Украине решили усилить охрану президента и высокопоставленных чиновников. Об этом украинским «Вестям» рассказал неназванный источник в управлении госохраны.

По словам собеседника издания, карта маршрутов президента, а также других охраняемых лиц, пересматривается. Кроме того, полиция «бросит все силы на улицы», где будут проходить мероприятия с участием Зеленского. Эксперт по безопасности Сергей Шабовта предположил, что теперь на улицах и дорогах украинцы все чаще будут сталкиваться с проверками.

«Украина - не главное»: политолог о целях нового лидера Германии

Немецкий политолог, профессор Йенского университета Андре Хертель заявил «Европейской правде», что следующий канцлер Германии, вне зависимости от партийной принадлежности, в первую очередь попытается наладить отношения с Россией.

Хертель подчеркнул, что для немецких властей Украина - «не самое важное».