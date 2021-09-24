Талибы попросят Россию помочь в борьбе с наркотиками

«Россия может стать новым посредником между нами и ООН, в частности в вопросах сокращения уровня санкционного давления, и мы просим ее помощи в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в том числе, а также в процессе восстановления нашего государства», — отмечал Муджахид в интервью РИА Новости.