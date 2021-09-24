Талибы попросят Россию помочь в борьбе с наркотиками

«Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) планирует ликвидировать весь наркотрафик из Афганистана в другие государства. Для этих целей талибы готовят обращение к России с просьбой о поддержке.
«"Талибан" намерен ликвидировать все пути контрабанды наркотиков», — приводит РИА Новости слова заместителя министра культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахида.
Ранее талибы призывали Россию поддержать их в ООН. По мнению Муджахида, Москва могла бы выступить в качестве посредника между Афганистаном и международной организацией по вопросам ослабления санкций в отношении Кабула.
«Россия может стать новым посредником между нами и ООН, в частности в вопросах сокращения уровня санкционного давления, и мы просим ее помощи в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в том числе, а также в процессе восстановления нашего государства», — отмечал Муджахид в интервью РИА Новости.
Постпред России при всемирной организации Василий Небензя ранее отмечал, что в настоящее время не обсуждается вопрос снятия ограничительных мер, введенных Советом Безопасности ООН. Как он пояснил, его рано или поздно все равно нужно будет решать, но «не с наскока». Более актуальной проблемой в текущей ситуации является гуманитарная помощь Афганистану, заметил российский дипломат.