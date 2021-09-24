Алиев рассказал о звонке Путина во время конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первоначальный отказ Армении от мирного договора по Карабаху стал причиной гибели тысяч военных. В интервью журналу «Национальная оборона» Алиев сказал, что не хотел унижать армянского премьера, но сам Ереван сделал поражение «столь унизительным».

Фото: ТАСС ТАСС

Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. В Карабахе начались обстрелы и столкновения, стороны обвиняли друг друга в эскалации. Сообщалось о более чем четырех тысячах погибших, в том числе среди мирного населения, и восьми тысячах пострадавших.

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8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши. Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Три страны подписали соглашение, в рамках которого Армения вернула Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

После заключения мира с Азербайджаном и уступок по Нагорному Карабаху армянская оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве, в стране начались акции протеста.

Алиев заявил, что в октябре армянская сторона отказалась от предложенного мирного договора, совершив «трагическую, роковую ошибку».

«Если бы они приняли тогда предложенный мною план, который был поддержан Россией, то поражение не было бы для них столь унизительным, и тысячи военнослужащих как с нашей стороны, так и с армянской, остались бы живы», - подчеркнул он.

По словам Алиева, после взятия Шуши ему позвонил президент России Владимир Путин и сообщил, что армянская сторона готова подписать мирный договор.

«Владимир Владимирович играл в происходивших событиях очень активную роль, он мои месседжи передавал Пашиняну, а от него месседжи передавал мне», - рассказал Алиев.

Когда текст договора был согласован, Путин попросил Алиева не настаивать на присутствии Пашиняна на подписании.

«Президент России – человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить», - подчеркнул Алиев.