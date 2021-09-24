Конгресс США одобрил новые санкции против «Северного потока - 2»

Палата представителей Конгресса США приняла инициативу о новых санкциях в сторону «Северного потока — 2» на следующий финансовый год. В стране он начнется с 1 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.
Эта инициатива будет включена в проект оборонного бюджета. Ее поддержали единогласно, и нижняя палата утвердила сам проект бюджета.
Автором поправки выступает республиканец Майкл Маккол. Инициатива предусматривает, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу президент США обязан ввести ряд ограничений для организаций и лиц, которые причастны к планированию, строительству и эксплуатации «Северного потока — 2».
Попадание в санкционный список подразумевает запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами и заморозку активов в США. Ограничительные меры также означают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз.
В рамках оборонного бюджета была принята еще одна инициатива. Она ставит перед госсекретарем США и министром обороны обязательство представить конгрессменам подробный отчет. В нем должны описываться финансовые выгоды, которые приобретет Россия благодаря «Северному потоку — 2». Также в отчете должен быть анализ рисков безопасности для Украины, НАТО и европейских союзников в связи с завершением строительства газопровода.