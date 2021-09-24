Обнаружен древний подземный город в Иране

В Иране группа археологов нашла подземный город Нушабед. Об этом пишет Heritage Ware.

Фото: EPA EPA

Он был построен в период Сасанидов. Государство Сасанидов является официальным название Царства иранцев, оно же Новоперсидское царство, или Вторая Персидская империя. Это античное и средневековое государство, образовавшееся на территории современных Ирака и Ирана в результате падения власти парфянской династии Аршакидов и прихода к власти персидской династии Сасанидов. Существовало с 224 года по 651 год. Подземный город обнаружен под маленьким наземным городком.

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При раскопках были найдены доказательства оккупации города, продолжавшейся до династии Каджаров (это иранская династия правившая с 1795 по 1925 год. Государство, которым управляли каджары, называется Каджарский Иран). Таким образом подземный город мог функционировать от 200 до 500 лет. Ученые нашли человеческие останки, глиняные сосуды и каменные инструменты времен Сасанидов, Ильханидов и Сефевидов.

Исследователи нашли три уровня, достигающих глубины 16 метров, и сложную сеть туннелей и камер. Город занимал площадь 1,5 га. Уровни соединены вертикальными и горизонтальными каналами, обнаружена система вентиляции.

Войти в город можно было через узкие колодцы, спрятанные в домах, мечети, замке Сизан и каналах наземного города. Город настолько хорошо спрятали, что обнаружить его удалось только после того, как один из местных жителей наткнулся на его туннели, когда копал канаву в своем дворе.

По версии археологов, Нушабед построили как укрытие от захватчиков. Тоннели представляли из себя сложный лабиринт, сбивающий с толку злоумышленников. Подземный город имел источник водой, жители могли оставаться под землей в течение длительного времени.