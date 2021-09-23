Венгрия благодаря «Спутнику V» провела самую быструю прививочную кампанию в ЕС

Венгрия благодаря поставкам российской вакцины «Спутник V» смогла провести самую быструю и успешную кампанию по вакцинации и в числе первых начала восстановление экономики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.
"Если бы у нас не было возможности приобрести <...> "Спутник V", если бы РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) не поставил вакцину точно в срок, нам бы не удалось провести самую быструю и успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе этой весной", - цитирует ТАСС Сийярто.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что успешная прививочная кампания позволила стране "в числе первых начать восстановление экономики".
По словам Сийярто, сотрудничество Венгрии и РФ пример того, как должно осуществляться взаимодействие по вакцинам. Он добавил, что Венгрия ведет переговоры о производстве российской вакцины у себя в стране. Это даст возможность в дальнейшем продавать ее нуждающимся странам.