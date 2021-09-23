Венгрия благодаря «Спутнику V» провела самую быструю прививочную кампанию в ЕС

"Если бы у нас не было возможности приобрести <...> "Спутник V", если бы РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) не поставил вакцину точно в срок, нам бы не удалось провести самую быструю и успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе этой весной", - цитирует ТАСС Сийярто.