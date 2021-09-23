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Эрдоган пообещал загнать в угол постоянных членов СБ ООН

Вероника Полынина
25 минут назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании «загнать в угол» постоянных членов Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Эрдоган пообещал загнать в угол постоянных членов СБ ООН
Фото: ReutersReuters

Общаясь с журналистами во время визита в США, Эрдоган снова выразил несогласие с тем, что правом вето в Совбезе ООН обладают только постоянные члены: Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

«Я постоянно в ООН говорю об этом радикальном шаге. Если 189 стран, кроме пяти, решительно сделают шаг, то мы тогда этих постоянных членов загоним в угол. Есть дорожная карта для этого», - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, дорожная карта предполагает, что 189 стран в письменном виде должны настаивать на созыве чрезвычайного заседания Генассамблеи ООН, где смогут «сделать некоторые шаги».

Президент Турции считает, что пять постоянных и 10 временных членов Совбеза ООН «собираются и управляют миром, как хотят», при этом временные члены «выступают в качестве декорации» и голосуют по указке постоянных.

«Поэтому нам нужно сделать такой шаг, чтобы надавить на постоянных членов», - сказал Эрдоган.

По его мнению, у любой африканской страны, «которую никто в расчет не принимает», должна быть возможность стать постоянным членом СБ ООН.

Право вето в Совете безопасности ООН, которым обладают только пять постоянных стран-членов, позволяет отвергать проект любой содержательной резолюции СБ ООН вне зависимости от уровня поддержки, которой этот проект пользуется.

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