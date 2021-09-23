Талибы рассказали, когда назначат новых послов

Новые послы будут назначены после того, как страны признают новое правительство Афганистана, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллу Муджахида.
Муджахид, отвечая на вопрос, когда будут назначены послы в такие страны, как Пакистан и Китай, сообщил, что это произойдет после того, как другие страны признают новое правительство - и если они его признают. Он выразил надежду, что это произойдет скоро.
Он сказал, что «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) сменит главу дипмиссии в Москве также после признания Россией нового афганского правительства.
"Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения", - цитирует агентство Муджахида.