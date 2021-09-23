Талибы рассказали, когда назначат новых послов

Новые послы будут назначены после того, как страны признают новое правительство Афганистана , пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллу Муджахида.

Муджахид, отвечая на вопрос, когда будут назначены послы в такие страны, как Пакистан и Китай, сообщил, что это произойдет после того, как другие страны признают новое правительство - и если они его признают. Он выразил надежду, что это произойдет скоро.