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Талибы рассказали, когда назначат новых послов

Елена Прошина
14 минут назад

Новые послы будут назначены после того, как страны признают новое правительство Афганистана, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллу Муджахида.

Талибы рассказали, когда назначат новых послов
Фото: ReutersReuters

Муджахид, отвечая на вопрос, когда будут назначены послы в такие страны, как Пакистан и Китай, сообщил, что это произойдет после того, как другие страны признают новое правительство - и если они его признают. Он выразил надежду, что это произойдет скоро.

Он сказал, что «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) сменит главу дипмиссии в Москве также после признания Россией нового афганского правительства.

"Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения", - цитирует агентство Муджахида.

В мире,Талибан,РИА Новости,
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