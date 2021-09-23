Еврокомиссия вновь подала иск против Польши

Европейская комиссия (ЕК) вновь подала иск против Польши в связи с нарушением законодательства ЕС, гарантирующего независимость польского медиарегулятора. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейского союза.

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Польское правительство в мае 2020 года внесло поправки в законодательство о телекоммуникациях, что позволило властям досрочно отправить в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE). В ЕК напомнили, что точно так же в Польше был уволен глава Национальной налоговой администрации (NRA).

Согласно правилам ЕС, условия, которые могут привести к досрочному увольнению глав регулирующих органов, должны быть заложены до начала действия их мандата.

«Это важная гарантия независимости национального регулирующего органа от политического давления», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что независимость медиарегулятора — это основополагающий принцип телекоммуникационного режима ЕС. Этот принцип должен гарантировать объективную и непредвзятую работу регулятора.