Эрдоган рассказал о "не очень хорошем" начале работы с Байденом

«Я хочу, чтобы мы (Турция и США), как две страны НАТО, были друзьями, а не противниками. Но нынешнее положение не очень хорошее. Исходя из моей почти 19-летней работы в качестве премьер-министра и президента, могу сказать, что, к сожалению, сейчас не лучший момент в отношениях с Америкой. Я хорошо работал с [Джорджем] Бушем-младшим, [Бараком] Обамой, [Дональдом] Трампом, но не могу сказать, что мы хорошо начали с [Джо] Байденом», — подчеркнул турецкий лидер в ходе визита в США.