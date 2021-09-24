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Эрдоган рассказал о "не очень хорошем" начале работы с Байденом

Газета.Ruиещё 1
42 минуты назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работа с американским коллегой Джо Байденом была начата «не очень хорошо». Об этом сообщает газета «Известия».

Эрдоган рассказал о "не очень хорошем" начале работы с Байденом
Фото: ReutersReuters

«Я хочу, чтобы мы (Турция и США), как две страны НАТО, были друзьями, а не противниками. Но нынешнее положение не очень хорошее. Исходя из моей почти 19-летней работы в качестве премьер-министра и президента, могу сказать, что, к сожалению, сейчас не лучший момент в отношениях с Америкой. Я хорошо работал с [Джорджем] Бушем-младшим, [Бараком] Обамой, [Дональдом] Трампом, но не могу сказать, что мы хорошо начали с [Джо] Байденом», — подчеркнул турецкий лидер в ходе визита в США.

Он также выразил несогласие с постоянным давлением Вашингтона на Анкару в связи с приобретением российских систем ПВО С-400.

«Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Спор закончен, назад дороги нет», — указал Эрдоган.

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