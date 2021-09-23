Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что в Сергея Шефира стреляли довольно дешевыми пересобранными патронами. Об этом он написал 110 на своей странице в Facebook.

Покушение на Сергея Шефира, первого помощника и близкого друга президента Украины Владимира Зеленского, было совершено 22 сентября. Машину, в которой Шефир ехал на работу, обстреляли возле деревни Лесники в Киевской области. Сам помощник президента не пострадал, его водитель получил три огнестрельных ранения.

В офисе Зеленского заявили, что нападение на «ключевого члена команды» стало местью за борьбу с олигархами.

У МВД есть три версии случившегося. В рамках первой покушение связывают с государственной деятельностью Шефира. Вторая версия - покушение для «давления на высшее руководство страны» и дестабилизации политической ситуации, третья - покушение как операция иностранных спецслужб.

Шевченко рассказал, что не месте преступления нашли два десятка гильз калибра 7,62 на 39 миллиметров.

«В экспертной службе МВД считают, что такие у нас не часто встретишь. Гильзы - производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново пересобирали в Германии», - заявил он.

По версии экспертов МВД, преступники купили старые венгерские патроны, поменяли пороховой заряд, заново вставили пули и поставили маркировку как у гражданского боеприпаса.

Зачем это было нужно злоумышленникам, эксперты пока не знают, они пообещали рассказать больше после более детального изучения пуль.

«Подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Зато теперь очевидно, что боеприпасы выбраны преступником простые и довольно дешевые», - подчеркнул представитель МВД.

Шевченко добавил, что место, где находился снайпер, удалось установить. Эта точка позволяла ему увидеть автомобиль издалека, определить цель, подготовиться и открыть огонь.