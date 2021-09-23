Обзор иноСМИ: американский генерал встретился с русскими после китайского скандала

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Рамблер Рамблер

Генерал из США встретился с русскими после китайского скандала

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Пентагон назвал эту встречу продолжением переговоров, посвященных «снижению рисков и разрешению конфликтов». FoxNews подчеркнул, что ранее Милли критиковали из-за его контактов с китайскими коллегами: в СМИ появилась информация, что он звонил китайцам и заверял их, что США не планируют вступать в прямую конфронтацию. Американскими пользователям также не понравились переговоры Милли с РФ. @AzzadNagrik спросил, «какой секрет он обещал передать на этот раз». «Милли - шпион?! Почему он все еще работает? Он звонил врагам и передавал им наши мысли!!!» - заявил @C_Duubbs.

«Выход Франции из НАТО - не фантастика»

Китайский эксперт по международным отношениям Ван Шо заявил в своем материале для «Хуаньцю шибао», что США «снова подставили своих союзников» - на этот раз «нож в спину» получила Франция. США «втягивают» Австралию и Великобританию в узкий оборонный альянс AUKUS и приветствуют решение Канберры разорвать контракт с Францией на покупку подлодок.

Ван Шо отметил, что Париж «не только теряет выгодную сделку, но и свое лицо». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «эта ситуация вызвала серьезный кризис и повлияет на будущее НАТО». По мнению эксперта, теоретически выход Франции из НАТО - «это не фантастика». Франция всегда стремилась к независимости и уже имела «историю выхода». Кроме того, президент Эммануэль Макрон не раз заявлял о разочаровании в альянсе. Однако до оборонной независимости ЕС «еще предстоит пройти долгий путь, а о стратегической автономии легко говорить, но ее трудно осуществить».

«Миграционное оружие Москвы и Минска против ЕС»

К августу литовские пограничники задержали на границе с Белоруссией около четырех тысяч нелегальных мигрантов - в 50 раз больше, чем за весь 2020 год, рассказал журнал Foreign Policy. Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что наплыв мигрантов — это форма гибридной войны, которую ведет Белоруссия.

СМИ писали об операции белорусских спецслужб по переброске мигрантов с Ближнего Востока: они якобы организуют беженцам турпоездки в Белоруссию, а затем помогают переправиться через границу за несколько тысяч долларов. За Литвой последовала Польша, Foreign Policy отмечает, что на польско-белорусской границы теперь постоянно находится группа мигрантов. Директор Евразийской программы Варшавского института Гжегож Кучиньский считает, что это «совместная провокация» Минска и Москвы. По его мнению, у белорусских спецслужб не хватило бы ресурсов на Ближнем Востоке, чтобы проводить такие операции.

«Стреляли профессионалы»: новое о покушении на друга Зеленского

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследовать покушение на Сергея Шефира, друга и первого помощника президента Владимира Зеленского, по горячим следам не удастся. Как сообщает «Украина 24», Венедиктова рассказала, что автомобиль Шефира обстреляли профессионалы.

«Возможно ли задержать преступника за двое-трое суток? Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали», - заявила она.

США: уборщик получил 60 лет за камеру в школьном туалете

Бывшего уборщика одной из средних школы Флориды, 31-летнего Дерреми Уокера признали виновным в использовании детей для создания видео откровенно сексуального характера: мужчина прятал камеру в туалете для девочек. Как рассказал FoxNews, он получил 60 лет тюремного заключения.