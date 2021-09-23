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В ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"
18 минут назад

Миссия ООН по правам человека фиксирует обострение ситуации в Донбассе: с 1 февраля по 31 июля погибли 15 мирных жителей, 47 получили ранения, заявила глава миссии Матильда Богнер.

В ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. Возросло число жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий. С 1 февраля по 31 июля 2021 года мы зафиксировали 62 жертвы среди гражданского населения, 15 погибших и 47 раненых», – цитирует РИА «Новости» Богнер.

По ее словам, это на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев. Она подчеркнула, что продолжается тенденция к ухудшению ситуации в регионе.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрелов в Донбассе лицея и школы-интерната для больных детей.

Накануне омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова призвала ООН, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) отреагировать на ранение двух детей в результате обстрела Горловки украинскими военными. Девочка семи лет получила контузию, а мальчик 10 лет – осколочное ранение лопатки. Пострадавших доставили в больницу.

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