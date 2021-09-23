Британский премьер захотел взять себе имя бога

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал, что задумывался о смене имени в честь древнегреческого бога бурного северного ветра - Борея. Так чиновник хотел поддержать возобновляемые источники энергии, пишет The Guardian.

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В это он признался в ходе выступления на Генассамблее ООН. Джонсон подчеркнул, что у Британии и Нидерландов получилось построить в Северном море огромные леса ветрогенераторов, и сейчас благодаря ветру они производят много электроэнергии. Поэтому он даже раздумывал о том, чтобы взять новое имя и стать Бореем Джонсоном.

Причем это оказалось не единственной отсылкой к античности — затем премьер Великобритании обратился к Софоклу.

«Многие часто ссылаются на Софокла, сказавшему, что в мире есть много ужасающих вещей, но человек — страшнее всего. Но в действительности Софокл сказал, что человек — это дейнос, а это не только что-то ужасающее, но и прекрасное, — и это правда», — подытожил Джонсон.

Этими словами британский премьер призвал людей повзрослеть и начать решать проблемы экологии.

Напомним, в Нью-Йорке 14 сентября открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. На текущей неделе в рамках мероприятия организуется традиционная серия встреч высокого уровня, в которой участвуют главы государств и правительств.