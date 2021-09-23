Российской делегации запретили свободно перемещаться по Страсбургу

Российской делегации на предстоящей сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу, потому что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Об этом заявил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Его слова приводит РИА Новости.

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Сессия ПАСЕ в Страсбурге откроется в понедельник, 27 сентября. Российской делегации пришло предписание о запрете на свободное перемещение во время мероприятия.

Нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи, — сказал Круглый.