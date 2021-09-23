НАТО предрекли раскол из-за появления альянса AUKUS

Соглашение США, Австралии и Великобритании о создании военного альянса (AUKUS) приведет к росту напряженности и расколу внутри НАТО. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Эксперт подчеркнул, что расторжение Австралией договора с Францией о поставках подлодок стало четким сигналом для всего Запада: англосаксы хотят закрепиться в статусе мирового гегемона. Грациани предположил, что США и страны Британского содружества могут избрать стратегию по созданию своего рода «англо-американского пространства». В первую очередь она затронет сферу наращивания наступательных вооружений: англосаксонские страны будут отдавать предпочтение закупкам оружия друг у друга, отказываясь от сотрудничества с другими странами-поставщиками — как, в данном конкретном случае, с Францией.

«Такой подход, вероятно, негативно скажется на НАТО. Учитывая растущий интерес ЕС к созданию централизованной общеевропейской оборонительной системы, это также отразится на дипломатических и экономических отношениях между странами-членами западного блока», — предрек политолог.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.