В Швейцарии разрешат однополые браки

Власти Швейцарии проведут в стране общенациональный референдум, по итогам которого планируется разрешить гражданам заключать однополые браки. Об этом сообщает Le Figaro.

Фото: Cavan Images / Legion-media Cavan Images / Legion-media

По информации издания, данные предварительных опросов населения показали, что большинство швейцарцев высказываются в поддержку введения системы «брака для всех». По словам историка Тьерри Делессера (Thierry Delessert), изучающего гомосексуализм в Швейцарии, это решение станет большим шагом вперед для страны.

Принадлежность к ЛГБТ-сообществу декриминализовали в Швейцарии в 1942 году, однако правоохранительные органы вели специальные списки гомосексуалистов вплоть до 1990-х. Нахождение в подобных реестрах осложняло жизнь граждан страны. Так, представителям ЛГБТ чаще выносили обвинительные приговоры, им было сложно найти работу в государственных органах или снять квартиру. На сегодняшний день ситуация изменилась к лучшему.