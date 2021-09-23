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В Швейцарии разрешат однополые браки

Lenta.ru
1 час назад

Власти Швейцарии проведут в стране общенациональный референдум, по итогам которого планируется разрешить гражданам заключать однополые браки. Об этом сообщает Le Figaro.

В Швейцарии разрешат однополые браки
Фото:  Cavan Images / Legion-media Cavan Images / Legion-media

По информации издания, данные предварительных опросов населения показали, что большинство швейцарцев высказываются в поддержку введения системы «брака для всех». По словам историка Тьерри Делессера (Thierry Delessert), изучающего гомосексуализм в Швейцарии, это решение станет большим шагом вперед для страны.

Принадлежность к ЛГБТ-сообществу декриминализовали в Швейцарии в 1942 году, однако правоохранительные органы вели специальные списки гомосексуалистов вплоть до 1990-х. Нахождение в подобных реестрах осложняло жизнь граждан страны. Так, представителям ЛГБТ чаще выносили обвинительные приговоры, им было сложно найти работу в государственных органах или снять квартиру. На сегодняшний день ситуация изменилась к лучшему.

13 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений и назвал существующий запрет несправедливым. В постановлении суда утверждалось, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.

В мире,ЕСПЧ,МВД,
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