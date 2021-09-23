Пентагон решил установить в Арктике свой порядок

Назначен старший советник по вопросам безопасности в Арктике, сообщает ТАСС.

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Им стал отставной генерал-майор ВВС США Рэнди Ки. На него возложены обязанности обеспечить в Арктике «порядок, основанный на правилах». Бывший генерал-майор будет принимать участие в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики.

Как отмечается, это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Ки предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам».

По данным Пентагона, Центр займется решением «вопросов региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования».

Как сообщалось ранее, Москва и Вашингтон заинтересованы в конструктивном взаимодействии в Арктике, и разногласия сторон по вопросам военно-политической обстановки в регионе рано или поздно станут предметом диалога Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, глава комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.