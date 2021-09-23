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Крупнейшие мировые компании просят спасти планету

Елена Прошина
10 минут назад

Более 150 компаний, работающих во многих странах мира, призвали к ускоренной декарбонизации судоходной промышленности к 2050 году, сообщает «Лента.ру».

Крупнейшие мировые компании призвали спасти планету
Фото: ReutersReuters

В документе под названием Call for Action они призвали власти государств по всему миру принять более радикальные меры, ужесточив экологические требования. В инициативе по спасению Земли участвуют такие крупные корпорации, как Shell, BP, Maersk и Trafigura. Отмечается, что морская транспортировка товаров обеспечивает около 90 процентов мировой торговли, на судоходство при этом приходится около трех процентов мировых вредных выбросов.

Из обращения следует, что помимо требования полной декарбонизации к 2050 году, необходимо, чтобы к 2030 году хотя бы пять процентов топлива для судов было возобновляемым.

В документе подчеркивается, что у политиков есть «историческая возможность» ускорить процесс избавления от выбросов. Помочь в этом может углеродный налог на морское топливо и поощрения инвестиций в строительство судов с нулевыми выбросами.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится на пути к катастрофе в связи с возможным потеплением на 2,7 градуса. Он призвал активизировать силы по достижению цели Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

В мире,Экология,Антониу Гутерриш,Shell,ООН,Lenta.ru,
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