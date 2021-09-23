Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск

Дипломат потребовал от турецкой стороны прекратить оккупацию сирийского региона. По его мнению, одна из главных причин продолжения эскалации конфликта в стране — поддержка террористических сил со стороны Анкары .

До этого сообщалось, что Турция планирует направить более тысячи солдат на северо-запад Сирии для повышения контроля за ситуацией в провинции Идлиб. Таким образом Анкара намерена пресечь поток сирийских беженцев, который якобы усилился в последние месяцы. Подкрепление направится в сирийскую провинцию незадолго до встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси, которая запланирована на 29 сентября.