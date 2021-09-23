В США рассказали о страхе Европы перед союзом РФ и Франции

Франция может пойти на сближение с Россией после создания оборонного партнёрства AUKUS и потери контракта с Австралией по подводным лодкам. Гипотетического союза Парижа и Москвы опасаются в ряде стран Европы, такое мнение высказал обозреватель Али Демирдас в статье, опубликованной National Interest.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдёт на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии, — отметил автор публикации.

Демирдас допускает, что президент Франции Эммануэль Макрон из-за своего «невыигрышного положения» в стране может пойти на союз с Москвой, а ситуацию в Европе он сравнивает с положением дел перед началом Второй мировой войны.

Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии, — подчеркнул обозреватель.