В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Зеленский ответил, когда встретится с Путиным

Елена Прошина
28 минут назад

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, когда готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Зеленский ответил на вопрос о Путине и обратился к ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Своим планом он поделился, покидая штаб-квартиру ООН, куда прибыл на Генеральную ассамблею.

«Когда он будет готов», – ответил президент Украины на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

В тот момент глава государства не стал отвечать на вопросы, что стоит за покушением на его помощника Сергея Шефира.

Во время выступления на Генассамблеи Организации Объединенных Наций Зеленский заявил о желании «оживить» организацию. Президент призвал «обновить устав» ООН, поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Украинский лидер также призвал «реанимировать» ООН, что позволит, по его мнению, избавиться от дискриминации, а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи».

Глава государства во время своего выступления раскритиковал политику ООН в распределении препаратов от COVID-19. «Одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь».

Зеленский также коснулся темы покушения на своего помощника Сергея Шефира. Он отметил, что такова «цена изменений в стране», «цена реформ».

В мире,Сергей Шефир,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ООН,РИА Новости,
20
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители