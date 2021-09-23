Зеленский ответил на вопрос о Путине и обратился к ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, когда готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

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Своим планом он поделился, покидая штаб-квартиру ООН, куда прибыл на Генеральную ассамблею.

«Когда он будет готов», – ответил президент Украины на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

В тот момент глава государства не стал отвечать на вопросы, что стоит за покушением на его помощника Сергея Шефира.

Во время выступления на Генассамблеи Организации Объединенных Наций Зеленский заявил о желании «оживить» организацию. Президент призвал «обновить устав» ООН, поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Украинский лидер также призвал «реанимировать» ООН, что позволит, по его мнению, избавиться от дискриминации, а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи».

Глава государства во время своего выступления раскритиковал политику ООН в распределении препаратов от COVID-19. «Одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь».