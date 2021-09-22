Санду потребовала в ООН вывода войск России из Приднестровья

Агентство напомнило, что российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года после подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии. В настоящее время их задача - поддерживать мир в зоне безопасности совместно с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.