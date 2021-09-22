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Санду захотела полного вывода российских военных из Приднестровья

Елена Прошина
30 минут назад

Позиция Молдавии относительно вывода российских военных из Приднестровья остается неизменной, сообщила президент республики Майя Санду, пишет ТАСС.

Санду потребовала в ООН вывода войск России из Приднестровья
Фото: ReutersReuters

"В духе закрепленного в конституции принципа нейтралитета и международного права я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных [из Приднестровья] остается неизменной», - приводит агентство заявление Санду в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По ее словам, подразумевается вывоз или уничтожение боеприпасов, которые хранятся на складах в селе Колбасна, так как они угрожают экологии и безопасности региона в целом.

Она отметила, что Молдавия обеспокоена тем, что ситуация ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе ухудшается. Санду подчеркнула, что Молдавия - государство, «которое привержено миру».

Санду добилась прорыва в отношениях с Россией

По ее словам, власти страны рассчитывают найти мирные политические решения, которые бы позволили разрешить конфликт в Приднестровье «с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах".

Агентство напомнило, что российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года после подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии. В настоящее время их задача - поддерживать мир в зоне безопасности совместно с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.
В мире,Армия,Генассамблея ООН,ИТАР-ТАСС,
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