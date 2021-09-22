Санду потребовала в ООН вывода войск России из Приднестровья

Позиция Молдавии относительно вывода российских военных из Приднестровья остается неизменной, сообщила президент республики Майя Санду, пишет ТАСС.
"В духе закрепленного в конституции принципа нейтралитета и международного права я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных [из Приднестровья] остается неизменной», - приводит агентство заявление Санду в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По ее словам, подразумевается вывоз или уничтожение боеприпасов, которые хранятся на складах в селе Колбасна, так как они угрожают экологии и безопасности региона в целом.
Она отметила, что Молдавия обеспокоена тем, что ситуация ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе ухудшается. Санду подчеркнула, что Молдавия - государство, «которое привержено миру».
По ее словам, власти страны рассчитывают найти мирные политические решения, которые бы позволили разрешить конфликт в Приднестровье «с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах".