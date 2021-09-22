Туроператоры испугались закрытия Турции из-за слов Эрдогана по Крыму

"Конечно, очень бы хотелось, чтобы ничего подобного не было. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ситуация такова, что очень многих подобные высказывания пугают тем, что возможна какая-то ответная реакция, которая осложнит путешествия в ту или иную страну", - сообщил Александр Осауленко.