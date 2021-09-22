Туроператоры испугались закрытия Турции из-за слов Эрдогана по Крыму

Туроператоры опасаются, что высказывания представителей турецкого руководства о непризнании Крыма и прошедших на его территории выборов в Госдуму РФ могут вызвать ответную реакцию российских властей. Таким мнением с "Рамблером" поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
"Конечно, очень бы хотелось, чтобы ничего подобного не было. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ситуация такова, что очень многих подобные высказывания пугают тем, что возможна какая-то ответная реакция, которая осложнит путешествия в ту или иную страну", - сообщил Александр Осауленко.
Он отметил, что некоторое напряжение, возникшее между РФ и Турцией, отразилось и на настроениях туристов, однако отметил, что наши путешественники в выборе места для тура не часто руководствуются политическими мотивами.
"И потом, высказывания, которые носят, условно говоря, недружелюбный характер, заставляют некоторых напрячься. Но в целом, россияне реже обращают меньше внимания на какие-то политические вопросы", - заявил Александр Осауленко.
Осауленко высказал надежду на то, что до принятия мер на государственном уровне дело между двумя странами не дойдет.
"Что касается реакции на государственном уровне, то мы надеемся, что сферу туризма эта ситуация не затронет. Во всяком случае, хотелось бы считать, что туризм должен быть вне политики", - заявил Александр Осауленко.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что не признает Крым Российским, а также выступил с поддержкой территориальной целостности Украины.
Ранее МИД Турции сообщил, что считает нелегитимными прошедшие в Крыму выборы в Госдуму РФ 8 созыва.