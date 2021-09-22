В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне

Российская Газетаиещё 2
17 минут назад

Китайские ученые предположили, что первая вспышка коронавируса в США на самом деле произошла значительно раньше сроков, официально объявленных американскими властями. К такому выводу исследователи пришли после анализа данных по 12 репрезентативным регионам в США, передает ТАСС со ссылкой на портал ChinaXiv.

В Китае назвали новую версию происхождения COVID-19
Фото: AP Photo/Mary AltafferAP Photo/Mary Altaffer

"Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - заявляют авторы исследования.

Ученые пояснили методику своего расчета: для определения даты начала вспышки COVID-19 в том или ином регионе они использовали данные о количестве подтвержденных там случаев этого заболевания, а затем применяли математический анализ для оценки возможного общего числа инфицированных, как подтвержденных случаев, так и невыявленных.

"Самая ранняя дата - 26 апреля 2019 года - в Род-Айленде, самая поздняя - конец ноября - в Делавэре", - констатируют ученые.

DRASTIC нашла новые доказательства лабораторного происхождения COVID

Что же касается проявления первых признаков коронавируса в Китае, то по этой методике вышло, что "для Уханя дата первого случая заражения COVID-19 с вероятностью 50% определена, как 20 декабря 2019 года". То есть позже, чем в США.

Напомним, что Вашингтон неодноrратно выступал с обвинениями в адрес Поднебесной по поводу лабораторного происхождения коронавируса. Если данные китайских ученых подтвердятся, то они станут серьезным контраргументом в этом споре двух держав.

В мире,ИТАР-ТАСС,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители