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WP: Байден выругался, увидев «игрушки» Трампа в Белом доме

Газета.Ru
36 минут назад

Президент США Джо Байден назвал экс-президента страны Дональда Трампа «чертовым ублюдком» после того, как увидел, какие вещи он оставил после себя в Белом Доме. Об этом написали журналисты Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты в своей книге «Опасность», посвященной передаче президентской власти между двумя лидерами в конце 2020 - начале 2021 годов.

Байдена возмутили вещи Трампа в Белом доме
Фото: ReutersReuters

В книге рассказали, что в один из своих первых дней в Белом Доме Байден вошел в комнату, где увидел огромный экран на всю стену, на который Трамп скачивал виртуальные курсы по гольфу и отдыхал, тренируясь в этой игре. Это привело нового президента в ярость.

Также сообщается, что Джо Байден не хотел называть Трампа по имени, вместо этого говоря о нем как о «слове на букву Т».

«Газета.Ru» ранее писала о новой книге Вудфорда и Косты, в которой будет рассказано о том, как Трамп отнесся к своему поражению на выборах и действительно ли он был готов нанести ядерный удар по Китаю.

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