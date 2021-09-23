Покушение на помощника Зеленского: в МВД рассказали о необычных патронах

Исполнитель покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира использовал для стрельбы патроны, которые, вероятно, изготовил кустарно. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Фото: страница Артема Шевченко в Facebook страница Артема Шевченко в Facebook

По его словам, на месте преступления следователи обнаружили два десятка отстрелянных гильз от боеприпасов калибром 7,62 х 39.

«Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», — рассказал Шевченко.

При этом он отметил, что эксперты только приступили к подробной баллистической экспертизе, ее результаты будут представлены правоохранителями позднее. «Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — добавил глава департамента.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой. При этом советник главы его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов.