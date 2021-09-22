Поляки раскритиковали отказ властей от российского газа

Пользователи польского портала Interia возмутились позицией властей страны по отказу от российского газа. Как сообщает «ИноСМИ», поводом для дискуссий стали слова уполномоченного правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
Чиновник заявил, что запуску газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией в октябре 2022 года ничего не помешает, а от услуг в России в следующем году власти собираются отказаться.
«Польский нефтегазовый концерн имеет долго- и среднесрочные договоры, касающиеся СПГ и газа собственного производства на норвежском шельфе. Компания готова поставить необходимое количество сырья, в техническом плане все будет готово. Если возникнет необходимость, его можно будет приобрести также на европейских газовых биржах. Теоретически, в Польшу может прийти газ, закупленный на немецкой бирже», – отметил он.
Читатели портала не разделили оптимистичный настрой политика. Многих заинтересовал денежный вопрос – во сколько обойдется топливо для граждан страны.
«Почему нет данных о том, что президент Дуда подписал контракт на поставки сжиженного газа из США, который дороже российского на 30 процентов?» — задался вопросом Ściema.
Его поддержал пользователь jabbaryt. По его мнению, власти творят безумные вещи, а их действия можно приравнять к государственной измене.
Читатель под ником Gienek поиронизировал и предложил «отморозить уши и руки назло русским».
Еще один читатель обратил внимание на возможные планы властей закупать газ в Германии, поскольку из-за окончания «Северного потока – 2» в 2022 году он также будет российского «происхождения».
«Потом польское руководство будет закупать газ в Германии и Австрии, даже не заикаясь о том, что он российский Вся Европа покупает газ у россиян, одна Польша не хочет этого делать», — констатировал kubus.
Комментатор под ником Myślę że отметил, что Варшава могла бы напрямую поставлять газ из России, отказавшись «выставлять себя дураками», продолжая поддерживать Украину.