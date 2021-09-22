Зеленский пообещал двойное гражданство западным украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти собираются реализовать идею двойного гражданства для соотечественников, которые проживают на Западе. При этом возможность получения второго паспорта будет зависеть от страны, в которой находятся украинцы, сообщает «Укринформ».
«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», – отметил глава государства.
Также Зеленский заявил, что необходимо восстанавливать уважение к Украине за рубежом. По его словам, политика в этом направлении должна измеряться конкретными действиями. В пример президент привел строительство дорог – глава государства отметил, что качество дорожного полотна в стране сейчас лучше, чем в Нью-Йорке.
Отдельно президент добавил, что одним из приоритетных направлений его работы является восстановление мира в стране. Зеленский пояснил, что это будет происходить путем переговоров «с очень сложным государством и сложными людьми», а для них потребуется давление международного сообщества и помощь всех, кто «кто может хоть что-то сделать для восстановления государства со всеми территориями».
Напомним, что ранее Зеленский заявил об отсутствии намерения баллотироваться на второй президентский срок. Глава государства собирается выполнить все свои обещания за один период правления.