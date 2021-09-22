«Абсолютная неожиданность»: политолог о покушении на советника Зеленского

Украинский политолог Вадим Трюхан в разговоре с «Рамблером» рассказал о советнике президента Украины Сергее Шефире, на которого было совершено покушение, и оценил возможные мотивы преступления.
«Сергей Шефир - один из наиболее приближенных к президенту (Украины Владимиру Зеленскому - прим. ред.) людей. До выборов президента он был абсолютно неизвестен, в политике не был замечен. Он один из тех, кто ворвался в высшие эшелоны украинского политикума благодаря Зеленскому, благодаря победе Зеленского на президентских выборах. Существует мнение, что президент Зеленский прислушивается ко мнению довольно узкого количества людей, которые его окружают. Считается, что наиболее близки к нему с точки зрения принятия решений Андрей Ермак и Сергей Шефир», - сказал Трюхан.
В настоящее время ответить на вопрос о том, кто мог бы быть заинтересован в устранении Шефира, очень сложно, заявил политолог.
«Я думаю, что правоохранители будут рассматривать все гипотетические версии. Но по опыту, как правило, такого рода преступления в своем большинстве как в Украине, так и в России, либо других в европейских странах остаются нераскрытыми. Поэтому боюсь, что правду - по крайней мере в ближайшем будущем - мы не узнаем», - считает эксперт.
Трюхан отметил, у Шефира в публичной плоскости не было серьезных политических разногласий. По его словам, в последнее время подобной информации в СМИ не появлялось.
«А то, что касается непубличной плоскости, то тут сложно судить. Можно предположить, что некоторые политические игроки имели с ним некоторые трения. Но с уверенностью сказать, что это был политический заказ, на данный момент нельзя. Потому что нужно рассматривать все версии, в том числе те, которые касаются бизнеса, экономики. Явно, что, будучи близким к Зеленскому, этот человек имел огромнейшее влияние на принятие важнейших для страны решений, в том числе тех, которые касаются приватизации, ведения бизнеса и так далее. Но сейчас это можно только домысливать», - сказал эксперт, добавив что покушение «стало абсолютной неожиданностью для широкой общественности».
Вместе с тем Трюхан уточнил, что, согласно официальным данным, Шефир не занимался бизнесом, он не имел на это право.
«А каково было его влияние на какие-то предприятия или компании - это вопрос, который требует более детально расследования», - заявил политолог.
Утром 22 сентября вблизи села Лесники под Киевом было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Неустановленные злоумышленники изрешетили автомобиль политика, оставив там следы автоматной очереди из оружия калибра 7,62. Было совершено не менее 10 выстрелов. В результате инцидента был ранен водитель Шефира. Украинские правоохранители проводят спецоперацию по поиску злоумышленников.