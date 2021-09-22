«Абсолютная неожиданность»: политолог о покушении на советника Зеленского

«А то, что касается непубличной плоскости, то тут сложно судить. Можно предположить, что некоторые политические игроки имели с ним некоторые трения. Но с уверенностью сказать, что это был политический заказ, на данный момент нельзя. Потому что нужно рассматривать все версии, в том числе те, которые касаются бизнеса, экономики. Явно, что, будучи близким к Зеленскому, этот человек имел огромнейшее влияние на принятие важнейших для страны решений, в том числе тех, которые касаются приватизации, ведения бизнеса и так далее. Но сейчас это можно только домысливать», - сказал эксперт, добавив что покушение «стало абсолютной неожиданностью для широкой общественности».