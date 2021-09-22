На Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира якобы может иметь «российский след».

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«У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов», – отметил он, напомнив, что Зеленский принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира из страны.

«Вторая версия – может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», – заявил Арахамия, передает ТАСС.

Третьей версией он назвал «борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп».