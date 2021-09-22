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На Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

Деловая газета "Взгляд"
19 минут назад

Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия предположил, что покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира якобы может иметь «российский след».

На Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
Фото: ReutersReuters

«У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов», – отметил он, напомнив, что Зеленский принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира из страны.

«Вторая версия – может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», – заявил Арахамия, передает ТАСС.

Третьей версией он назвал «борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп».

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

В мире,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,ИТАР-ТАСС,
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