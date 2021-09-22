В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В США заявили о планах Байдена взяться за постсоветские страны

News.ru
23 минуты назад

После ухода американских военных из Афганистана президент США Джо Байден намерен вступить в схватку с Россией за влияние на постсоветском пространстве. Начать свою новую кампанию он может с «Саммита за демократию». Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на сообщение стратегического исследовательского центра RAND, который работает по заказам правительства США.

В США заявили о намерении Байдена вступить в схватку с Россией за постсоветские страны
Фото: ReutersReuters

Саммит должен пройти в виртуальном формате в декабре этого года. Для Байдена предстоящий форум станет крайне важным событием, считают эксперты.

После беспорядочного вывода войск из Афганистана президент Байден может быть готов обратить своё внимание на более воодушевляющее событие в своём календаре: «Саммит за демократию», – сообщается в публикации.

По мнению аналитиков, ради предстоящей борьбы за влияние президент США может поступиться своими принципами и пригласить на саммит Армению, Грузию, Молдову и Украину – страны, где, по мнению ОБСЕ, существуют проблемы с реализацией демократии. В этом случае, приглашения могут сопровождаться предупреждениями о том, что США и Запад ожидают дальнейшего прогресса в обмен на поддержку, отметили эксперты.

Ранее Джо Байден, выступая на трибунах ООН, заявил, что вывод войск США из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн. По его словам, теперь же начнётся эпоха неустанной демократии.

В мире,Джозеф Байден,ООН,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители