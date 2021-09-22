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В офисе Зеленского назвали ответственных за покушение на его помощника

Анна Безрукова
58 минут назад

В офисе президента Украины Владимира Зеленского покушение на его помощника - Сергея Шефира связывают с политикой главы государства, передает РИА Новости.

Глава офиса президента Михаил Подоляк заявил, что причиной покушения могла стать борьба украинского лидера с олигархами, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы, конечно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике президента страны. Политике, которая преследует целью значительное сокращение традиционного влияния теневых олигархов на развитие общества, а также ликвидацию политико-финансовых группировок, откровенно сотрудничающих с нашими внешними оппонентами», - отметил Подоляк в комментарии «Интерфакс-Украина».

Напомним, что ранее появились данные о совершенном покушении на Сергея Шефира. Об этом писало РИА Новости.

«Только что рядом с селом Лесники совершили покушение на Сергея Шефира. Его водитель ранен - в него попало три пули», - уточнял народный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Телеграм-канале.

Также депутат рассказал, что водитель находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации одного из медучреждений. Сам Сергей Шефир жив, он не пострадал.

На помощника Зеленского совершено покушение

Напомним, Сергей Шефир занял пост первого помощника президента Украины Владимира Зеленского в конце мая 2019 года. Также он основатель и директор «Студии Квартал 95», украинской компании по организации концертных выступлений и производству аудиовизуального контента, сценарист и продюсер.

В мире,Видео,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Евгений Шевченко,Верховная Рада,РИА Новости,Интерфакс,
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