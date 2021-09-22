Зеленский призвал ООН поставить в приоритет борьбу с российской агрессией

Противодействие "агрессии" России и защита прав человека в Крыму и Донбассе должны быть приоритетными темами на сессии Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи Абдуллой Шахидом.

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"На встрече с @abdulla_shahid (Абдуллой Шахидом) подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом UNGA76", — написал глава государства в Twitter.

В пресс-службе Зеленского также отметили, что в ходе встречи президент ознакомил Шахида с итогами саммита "Крымская платформа". Он выразил уверенность в том, что возвращение Крыма в состав Украины — это путь к восстановлению уважения к уставу ООН.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе рабочего визита в США и участия в сессии Генассамблеи ООН собирается обсудить с генсеком организации Антониу Гутерришем увеличение поддержки форума "Крымская платформа", который состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств.