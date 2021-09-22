Обзор иноСМИ: Украинская армия проверила «Ураган» на границе с Крымом

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Украинская армия проверила «Ураган» на границе с Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали применение системы залпового огня «Ураган» на границе с Крымом. Как рассказали УНИАН в ВСУ, «Ураган» использовали для ударов по пехоте и бронетехнике условного противника, находившихся на расстоянии более 30 километров.

Украинские военные провели условные стрельбы по координатам, которые им предоставили операторы беспилотников. В ВСУ рассказали, что поднятые по тревоге военные «за считанные минуты» привели оружие в боевую готовность и успешно провели тренировку.

Китай и Россия определят, какой будет британская зима

Британское правительство было настолько сосредоточено на пандемии, что пропустило угрозу масштабного сбоя на рынке газа, пишет Daily Telegraph. Издание отмечает, что страна близка к «промышленному коллапсу» и дефициту энергоресурсов, который может нанести удар по национальной безопасности.

Великобритания подошла к энергетическому кризису, не имея национальных стратегических запасов газа: емкость хранилищ газа в стране сокращена до 1,7 процента годового потребления, хотя мировой нормой является буфер безопасности в 20 процентов. Цены на газ при этом продолжают бить рекорды. По версии Daily Telegraph, теперь судьба британцев будет зависеть от Китая (если там произойдет промышленный спад, газ подешевеет) и России (страна может нарастить поставки и сдержать цены, если «Северному потоку-2» в ЕС позволят заработать в полную силу). Портал «ИноСМИ» рассказал, что в комментариях к статье британские пользователи обсуждают, «как просить милостыню на китайском и русском».

«Усталый и немощный»: Байдена раскритиковали после речи в ООН

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити заявил, что во время своей речи для Генассамблеи ООН президент США Джо Байден выглядел «усталым и немощным» и не стал упоминать основные проблемы, стоящие перед его администрацией. Журналист подчеркнул, что Байден ничего не сказал о хаосе в Афганистане и выводе войск, «оставившем американцев в тылу врага».

«Джо Байден позволил унизить эту страну на мировой арене. Америка вернулась? Нет. Америка разваливается, пока одна унизительная катастрофа следует за другой»», - заявил Хэннити.

Латвийская армия обратилась к грибникам за помощью

Латвийские военные потеряли беспилотник во время учений Namejs 2021, проходивших в Латгале. Как рассказал портал DELFI, за помощью в поисках дрона армия обратилась к грибникам.

Военные рассказали, что сигнал беспилотника был внезапно потерян и неясно, где именно он приземлился или упал. Вооружения на дроне не было, его задача - «поддержка военных заданий». Национальные вооруженные силы попросили местных жителей, грибников и работников лесного хозяйства сообщить властям, если они заметят дрон или его обломки.

Telegraph: в Ухани планировали опыты с коронавирусами за 2 года до пандемии

Британская газета Daily Telegraph рассказала, что еще в 2018 году уханьские вирусологи и их американские коллеги планировали заразить летучих мышей коронавирусами, чтобы создать прививки. Об этом заявили в исследовательской группе Drastic, которую создали ученые из разных стран, изучающие происхождение COVID-19.