Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали решения Лондона в области энергетической политики и собрались «просить милостыню» у Китая и России из-за ситуации с газом в Европе. 20 сентября цена на тысячу кубометров газа превысила $900.

Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй, — написал читатель под ником Ci Tri.

Британцы посоветовали властям умерить риторику в отношении стран, которые превосходят Великобританию по возможностям на международной арене, и даже назвали «идиотами» тех, кто стоит во главе государства.

Русские и китайцы собираются нас прижать. Британия не в том положении, чтобы кому-то приказывать, — высказался Arrow Point.

Читатели издания высмеяли британского премьера Бориса Джонсона за его решения в ситуации с газом и рассмотрели вариант развития событий, при котором британцам придётся ломать свою мебель, чтобы «топить ею камины».