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Британцы решили просить милостыню на русском из-за политики Лондона по газу

News.ru
32 минуты назад

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали решения Лондона в области энергетической политики и собрались «просить милостыню» у Китая и России из-за ситуации с газом в Европе. 20 сентября цена на тысячу кубометров газа превысила $900.

Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй, — написал читатель под ником Ci Tri.

Британцы посоветовали властям умерить риторику в отношении стран, которые превосходят Великобританию по возможностям на международной арене, и даже назвали «идиотами» тех, кто стоит во главе государства.

Русские и китайцы собираются нас прижать. Британия не в том положении, чтобы кому-то приказывать, — высказался Arrow Point.

Читатели издания высмеяли британского премьера Бориса Джонсона за его решения в ситуации с газом и рассмотрели вариант развития событий, при котором британцам придётся ломать свою мебель, чтобы «топить ею камины».

Польше предрекли «страшную осень» из-за России

Ранее Джонсон назвал причину, по которой, по его мнению, цены на газ в мире выросли до колоссальных размеров. Он считает, что это временное явление, связанное с восстановлением мировой экономики после пандемии.

В мире,Видео,Борис Джонсон,
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