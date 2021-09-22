Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об «аннексии» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провёл встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию по Крыму.

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«Во время встречи с моим другом Реджепом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества Украины и Турции — от военно-технического до зоны свободной торговли», — отметил Зеленский в своём Twitter.

По его словам, двусторонние отношения «становятся всё более конкретными и наполняются практическими проектами».

Как сообщает офис украинского лидера, Зеленский поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией», высказанную во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Он также выразил благодарность за поддержку «Крымской платформы».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.

До этого турецкий МИД заявил, что результаты выборов в Государственную думу применительно к Крыму не имеют юридической силы для Анкары.

В Кремле подчеркнули, что не приемлют подобных заявлений и открыто говорят об этом коллегам.