В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Зеленский поблагодарил Эрдогана за позицию по Крыму

RT на русском
39 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провёл встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию по Крыму.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об «аннексии» Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время встречи с моим другом Реджепом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества Украины и Турции — от военно-технического до зоны свободной торговли», — отметил Зеленский в своём Twitter.

По его словам, двусторонние отношения «становятся всё более конкретными и наполняются практическими проектами».

Эрдоган отказался признавать Крым российским

Как сообщает офис украинского лидера, Зеленский поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией», высказанную во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Он также выразил благодарность за поддержку «Крымской платформы».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.

До этого турецкий МИД заявил, что результаты выборов в Государственную думу применительно к Крыму не имеют юридической силы для Анкары.

В Кремле подчеркнули, что не приемлют подобных заявлений и открыто говорят об этом коллегам.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Генассамблея ООН,Госдума,МИД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители