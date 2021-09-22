В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Байден перепутал ООН и США во время выступления на Генассамблее

ТАССиещё 5
23 минуты назад

Президент США Джо Байден, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, перепутал ООН (United Nations) и Соединенные Штаты (United States).

Байден перепутал США и ООН
Фото: ReutersReuters

"США продолжат выступать в защиту демократических ценностей... свобода, равенство, возможности и вера в универсальность прав человека. Это заложено в нашей ДНК как нации, и что важно, отражено в ДНК этой организации - Соединенных Штатов", - сказал Байден.

Президент США, "видимо, забыл, где находится", во время своего выступления на общеполитических дебатах. Так прокомментировал телеведущий Fox News Шон Хэннити оговорку Байдена.

"Президент Байден, как обычно, выглядел уставшим и слабым, и в какой-то момент, видимо, забыл, где находится. Это унизительно", - сказал Шон Хэннити на своей передаче.

Ранее многие западные СМИ предположили, что президент США забыл имя своего коллеги из Австралии Скотта Моррисона. Во время презентации соглашения о партнерстве Австралии, США и Великобритании в сфере безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов (AUKUS) Байден назвал Моррисона "парнем с другого конца света".

78-летний Байден часто допускает во время выступлений ошибки, оговорки и неточности. Так, в апреле, произнося в Белом доме речь, посвященную политике Вашингтона в отношении Москвы, чуть было не перепутал слово "эскалация" с "вакцинацией". "Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации [отношений] и конфликт с Россией", - сказал Байден. А в феврале на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин) президент заявил, что "дети мне нравятся больше, чем люди".

В мире,Скотт Моррисон,Джозеф Байден,Генассамблея ООН,ООН,Fox News,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители