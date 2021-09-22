Политолог и председатель Общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов предсказал будущему канцлеру Германии сложности в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам эксперта, наиболее вероятный преемник Ангелы Меркель — социал-демократ Олаф Шольц — вряд ли сможет выстроить такую «душевную» коммуникацию, какая была у неё с российским лидером. Тем не менее экономические отношения и вопросы общеевропейской безопасности для глав государств важнее межличностного общения. Об этом пишет Lenta.ru.

Голованов подчеркнул, что отношения между Меркель и Путиным формировались десятилетиями. Им есть что вспомнить, ведь они имели отношение к ГДР и менталитет у них схожий.

Они ходили по одним и тем же улицам, читали одни и те же газеты, — отметил Голованов.

Кроме того, Путин и Меркель почти одновременно пришли к власти. При этом российский лидер хорошо знает немецкий язык, а Меркель может использовать в речи русский, считает эксперт.