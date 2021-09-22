Последствия землетрясения в Мельбурне сняли на видео

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на юго-восточном побережье Австралии. Видео появилось в telegram-канале «360tv».
На кадрах, снятых очевидцами видно, что на улицах Мельбурне с населением более пяти миллионов человек повреждены дороги и здания.
Как сообщает австралийская государственная сейсмологическая служба эпицентр находился в горах примерно в 180 километрах к востоку от Мельбурна.
Из-за опасений повторных подземных толчков в Мельбурне эвакуировали жителей высотных домов в центре города.