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Последствия землетрясения в Мельбурне сняли на видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на юго-восточном побережье Австралии. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

На кадрах, снятых очевидцами видно, что на улицах Мельбурне с населением более пяти миллионов человек повреждены дороги и здания.

Как сообщает австралийская государственная сейсмологическая служба эпицентр находился в горах примерно в 180 километрах к востоку от Мельбурна.

Из-за опасений повторных подземных толчков в Мельбурне эвакуировали жителей высотных домов в центре города.

В мире,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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