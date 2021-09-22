Британия и США назвали условие признания талибов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден пришли к соглашению, что признание движения «Талибан»* не должно быть безусловным.
«Они согласились, что любое международное признание «Талибана» должно координироваться», — цитирует ТАСС заявление представителя Даунинг-стрит.
Отмечается, что признание может произойти при условии соблюдения талибами прав человека.
Ранее движение «Талибан» обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.