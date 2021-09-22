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Британия и США назвали условие признания талибов

RT на русскомиещё 1
28 минут назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден пришли к соглашению, что признание движения «Талибан»* не должно быть безусловным.

Британия и США назвали условие признания талибов
Фото: EPAEPA

«Они согласились, что любое международное признание «Талибана» должно координироваться», — цитирует ТАСС заявление представителя Даунинг-стрит.

Отмечается, что признание может произойти при условии соблюдения талибами прав человека.

Ранее движение «Талибан» обратилось в ООН и выразило намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.