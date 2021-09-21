Эрдоган снова отказался признать Крым российским

"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма , аннексию которого мы не признаем. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар", - утверждал президент Турции.

Между тем ранее МИД Турции выступил с сообщением, что Анкара не признает выборы в Государственную думу в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция республики по полуострову изменится.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.