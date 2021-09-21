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Китай пообещал никогда не нападать на другие страны

Lenta.ru
55 минут назад

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин пообещал, что Китай никогда не будет нападать на другие страны. Он заявил об этом во вторник, 21 сентября, на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Китай пообещал никогда не нападать на другие страны
Фото: ReutersReuters

Цзиньпин также заявил, что КНР не будет добиваться гегемонии.

«Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии», — сказал он.

Ранее Си Цзиньпин оценил последствия противостояния Китая и США. Он сообщил в ходе телефонного разговора президенту США Джо Байдену, что возможный конфликт между Пекином и Вашингтоном поставит под угрозу не только непосредственно Китай и США, но и весь мир. Китайский лидер отметил, что китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру.

В сентябре прошлого года Си Цзиньпин написал в поздравительной телеграмме, которую отправил президенту России Владимиру по случаю 75-летия окончания войны, что Китай готов вместе с Россией защищать результаты Второй мировой войны. По его словам, Китай готов объединить усилия с Россией «для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же, как и над международной справедливостью».

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