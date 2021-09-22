Байден провел переговоры с Макроном

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Лидеры двух стран договорились встретиться в Европе в конце октября 2021 года. Также стороны решили провести серию углубленных консультаций в контексте споров из-за создания альянса AUKUS (Австралия, США, Великобритания). Также Макрон объявил, что посол Франции вернется в Вашингтон в конце сентября.

Сообщается, что консультации будут представлять стратегический интерес для Парижа и европейских союзников США. Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парле заявила, что страна не будет покидать альянс НАТО после разрыва контракта на поставку боевых субмарин Австралии.

Также стало известно, что партнеры по НАТО пересмотрят концепцию трансатлантического альянса. С такой инициативой выступили Париж и Берлин. Немецкие и французские власти сочли, что это поможет европейским странам повысить обороноспособность.