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Байден назвал самого надежного и близкого союзника США

Газета.Ru
42 минуты назад

Австралия, как считает президент США Джо Байден, является самым близким союзником для Америки. Об этом сообщает The West Australian.

Байден назвал самого надежного союзника США
Фото: ReutersReuters

Глава Белого дома назвал самого надежного союзника Вашингтона в ходе встречи с премьером Австралии Скоттом Моррисоном.

«У США нет более близкого или надежного союзника, чем Австралия. Наши страны стоят плечом к плечу на протяжении очень долгого времени. Мы можем положиться друг на друга, и это очень ободряет», — заявил 46-й американский президент.

Встреча Байдена и премьер-министра Австралии прошла в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как подчеркнул Байден, у Вашингтона и Канберры много общих тем и планов.

Байден уточнил, что их разговор продолжится в пятницу, 24 сентября, на встрече с Японией и Индией.

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